غوتيريش يعين كوبيش رسميا رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، تعيين يان كوبيش من سلوفاكيا مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للالتزام والقيادة للممثلة الخاصة بالوكالة ستيفاني ويليامز من الولايات المتحدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام في ليبيا.

وشغل كوبيش منصب المنسق الخاص لشؤون لبنان، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان منذ عام 2019، يتمتع بخبرة سنوات عديدة في الدبلوماسية وسياسة الأمن الخارجي والعلاقات الاقتصادية الدولية، على الصعيدين الدولي والدولي. في بلده.

وشغل سابقًا منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من 2015 إلى 2018، وممثلًا خاصًا للأمين العام ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان من عام 2011 إلى عام 2015.

كما شغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011، ووزير الخارجية في سلوفاكيا من 2006 إلى 2009، ورئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007 إلى 2008، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005.

وعمل كوبيش أيضًا كممثل خاص للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى مع مكتب في بروكسل وكممثل شخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لآسيا الوسطى، بصفته الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام لطاجيكستان ورئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان من 1998 إلى 1999.

وكان سابقًا مديرًا لمركز منع النزاعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعمل في وزارة الخارجية لتشيكوسلوفاكيا السابقة من 1976 إلى 1992 ثم في وزارة الخارجية بعد ذلك سلوفاكيا. في عام 1993 شغل منصب الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

والمبعوث الجديد إلى ليبيا، خريج العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية ويتحدث اللغة السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية والفرنسية الأساسية.