مذكرة تفاهم لاستخدام الرسائل النصية في التوعية وتعزيز الصحة العامة

وقعت منظمة الصحة العالمية مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لاستخدام الرسائل النصية عبر الهاتف النقال في التوعية وتعزيز الصحة العامة.

وتهدف المذكرة التي وقعت عليها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجمعية القلب إلى توفير دلائل إرشادية تشغيلية قائمة على الأدلة، لوضع خطة عمل لتطوير ونشر برنامج الصحة عبر الرسائل النصية، للوقاية من الأمراض المزمنة والسيطرة عليها من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية.

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