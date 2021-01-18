المرصد السوري: عودة دفعة جديدة من المرتزقة في ليبيا إلى سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، وبذلك تكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام،

المرصد السوري وبحسب موقعه الرسمي قال إن الدفعة الثانية التي عادت يبلغ تعداد عناصرها نحو 95 مقاتلا، عادوا بعد وساطات من قبل قادة مجموعاتهم.

وعلى صعيد متصل وردت معلومات عن ذهاب مجموعة مؤلفة من نحو 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا نحو الأراضي الليبية خلال الأيام الفائتة، حيث جرى نقلهم سرا إلى هناك.

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