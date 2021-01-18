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ضبط دبلوماسي ليبي بقضية مخدرات في إيطاليا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مصادر لـ”218″، بأنه تم ضبط دبلوماسي ليبي في قضية مخدرات في إيطاليا، حيث جرى تهريب المخدرات في سيارة السفارة الليبية الزرقاء.

وفي تفاصيل القضية، أشار المصدر إلى أنه تم تسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في “باركولو”، وقام ضباط منطقة شرطة بريمافال بمصادرة 105 كيلوغرامات من الحشيش، و5 كغم من والماريجوانا، ونحو كيلو من الكوكايين.

وضبطت الشرطة، في هذه القضية، أيمن فلاتي، ليبي الجنسية يبلغ من العمر 30 عاما، ولويس فيليبي فيريرا دا سيلفا، مواطن برازيلي يبلغ 24 عامًا، وانتونيلو غاتي (35 عاما).

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أكيد مليشياوي فبراير عينه السراج في عصابة تهريب وأكيد هو لا علاقه له بالعمل الدبلوماسي واكيد هو مليشياوي مهمة التهريب من مدينه ايطاليه الي آخري عكس الفبرايري الذي يهرب في الوقود والبشر من علي الارض الليبيه الي تونس عن طريق البر والي ايطاليا عن طريق القوارب البحريه

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