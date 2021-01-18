ضبط دبلوماسي ليبي بقضية مخدرات في إيطاليا

أفادت مصادر لـ”218″، بأنه تم ضبط دبلوماسي ليبي في قضية مخدرات في إيطاليا، حيث جرى تهريب المخدرات في سيارة السفارة الليبية الزرقاء.

وفي تفاصيل القضية، أشار المصدر إلى أنه تم تسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في “باركولو”، وقام ضباط منطقة شرطة بريمافال بمصادرة 105 كيلوغرامات من الحشيش، و5 كغم من والماريجوانا، ونحو كيلو من الكوكايين.

وضبطت الشرطة، في هذه القضية، أيمن فلاتي، ليبي الجنسية يبلغ من العمر 30 عاما، ولويس فيليبي فيريرا دا سيلفا، مواطن برازيلي يبلغ 24 عامًا، وانتونيلو غاتي (35 عاما).

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