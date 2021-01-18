صنع الله يبحث مستجدات إنشاء معهد النفط بنغازي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس فريق مشروع إنشاء معهد النفط بنغازي عبد السلام العقيلي آخر المستجدات والخطوات التي تم اتخاذها للبت في تنفيذ هذا المشروع العام.

وبين المكتب الإعلامي للموسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الفريق اللوجستية اللازمة لاستكمال بعض الإجراءات، والتحديات التي يواجهها والحلول المناسبة لها، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع النفط وتدنّي الميزانيات.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط وبالرغم من كل التحديات، فإنها ستستمر في تقديم الدعم اللازم لفريق إنشاء معهد النفط بنغازي