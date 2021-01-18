إعلان النتائج الأولية لانتخابات صبراتة وتاجوراء (أسماء)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الاثنين، النتائج المبدئية لانتخاب المجالس البلدية في صبراتة وتاجوراء.

وتاليا النتائج:

وأشارت اللجنة إلى الحق في الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع، خلال 48 ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة فوز عثمان امحمد عبد الشعباني، عميداً لبلدية الرجبان، وعبدالكريم الأبح، عميداً لبلدية الزاوية الغرب.

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