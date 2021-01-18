تعرف على اختصاصات رئيس جهاز «دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي

حدد القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برقم 38 لسنة 2021، بإنشاء جهاز دعم الاستقرار، وتكليف السيد عبد الغني بلقاسم خليفة برئاسته، اختصاصات الأخير.

ونصت تلك الاختصاصات، على تحديد أماكن تمركز الوحدات بالعاصمة طرابلس، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح مشروع الميزانية، وغيرها، وفق القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

اختصاصات رئيس جهاز دعم الاستقرار

ووفق المادة الخامسة من القرار تشمل اختصاصات رئيس جهاز دعم الاستقرار، ما يلي:

1 – تحديد أماكن تمركز الوحدات التابعة له داخل مدينة طرابلس وخارجها، مع مراعاة النواحي الجغرافية والأمنية.

2 – الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.

3 – الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز.

4 – اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي، وإحالته للجهات المختصة لاعتماده.

5 – تحديد احتياجات الجهاز من المقار والأسلحة والذخائر والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة لمباشرة المهام والواجبات المكلف بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وفقا للتشريعات النافذة.

– قرار من المجلس الرئاسي بإنشاء جهاز أمني جديد باسم «دعم الاستقرار»

6 – إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة.

7 – تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتكون له صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها، وفقا للتشريعات النافذة.

8 – اقتراح مشروع ميزانية الجهاز وإعداد التقديرات بشأنها وإعداد الحساب الختامي.

9 – أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

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