“إيريني” و”فرونتكس” تعززان تعاونهما في تبادل المعلومات الاستخباراتية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، بأن وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، والعملية البحرية الأوروبية (إيريني) المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، أعلنتا عن تعزيز تعاونهما.

وذكرت المصادر، أن فرونتكس وإيريني اتفقتا على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، خصوصا تنسيق استخدام صور الأقمار الصناعية والتحليل وتعبئة أخصائيين والتنسيق التكتيكي.

وقالت إيريني في بيان لها، إن هذا التعاون يمثل أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا، لافته إلى أنه سيسهل جمع العناصر “اللازمة للقيام بعمليات حظر بحري وتفتيش على متن السفن المشبوهة”.

وأوضحت فرونتكس أنها ستتقاسم مع إيريني “المعلومات التي تجمعها في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24