إعلان النتائج الأولية لانتخابات بلديتي صبراته وتاجوراء

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج الأولية لانتخابات بلديتي صبراته وتاجوراء.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن عدد المسجلين للانتخابات لبلدية صبراته بلغ 24,540 شخص فيما بلغ عدد المقترعين 6,942 ناخب بنسبة مشاركة بلغت 28.28%.

وأكدت اللجنة أنه فاز في الفئة العامة قائمة النخلة بعدد 956 صوت وقائمة زيتونة بـ 930 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز محمد فرج امحمد الجمل بعدد 2,444 صوت وفيفئة المرأة فازت ربيعة خليفة على الغرياني بعدد 1,946 صوت.

وأشارت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية إلى أن عدد المسجلين لانتخابات تاجوراء بلغ 24,274 شخص فيما بلغ عدد المقترعين 6,451 شخص بنسبة مشاركة بلغت 26,57%.

وأوضحت اللجنة أنه في الفئة العامة فازت قائمة التاج بعدد 2,738 صوت وفازت قائمة البئر بعدد 1,354 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز خالد محمد علي بريدان بعدد 1,862 صوت وفي فئة المرأة فازت حميدة سالم عبد القادر أبوزويدة بعدد 1,986 صوت.