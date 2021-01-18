متهم يعترف بالتورط بهجوم القنصلية الأميركية في بنغازي

استجوبت الشرطة الفيدرالية الأمريكية “FBI”، الألماني التركي يونس إمري، المسجون في شمال العراق، والذي اعترف بأنه متورط في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي.

وعلمت “218”، أن إمري اعترف لضباط الشرطة الفيدرالية الأمريكية كيف قام بتسليم معدات عسكرية وأجزاء من الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي.

والأسلحة التي سلمها لداعش هي عبارة عن أجهزة رؤية ليلية، ومناظر تلسكوبية، وبدلات قتالية، وهوائيات وماسحات لاسلكية، وإكسسوارات كلاشينكوف، وطائرات بدون طيار Skywalker X8.

يشار إلى أن جميع الأسلحة والمعدات المذكورة قام يونس إمري بتهريبها من تركيا إلى داعش في سوريا، عبر وسطاء.

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