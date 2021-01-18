وفاة عسكري متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم أرضي في درنة

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توفي العسكري الحسين خالد بوبكر الحاسي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي في مدينة درنة شرق البلاد.

أصيب الحاسي (30 عاماً) بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم أثناء تفكيك اللغم الأرضي، وأسعف إلى المستشفى.

تلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، إلا أنه توفي متأثراً بجراحة بسبب إصابته البليغة.