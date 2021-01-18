صنع الله يعد بدعم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بتقديم الدعم اللازم للمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وذلك خلال استقباله اليوم الأحد، لمدير المركز الدكتور محمد الجراري بمقر المؤسسة في طرابلس بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلّق بالأرشيف التاريخي الليبي بالمركز، مشيرة إلى أن مديره الدكتور محمد الجراري تطرق لبعض البرامج والكتب والأعمال التاريخية التوثيقية التي لم تُستكمل بعد، والتي بانتهائها ستكون إضافة هامة للمكتبة الليبية التاريخية.

وقال المهندس مصطفى صنع الله إن «الأرشيف الليبي هو إرث تاريخي يخص ويهم كل الليبيين، والمحافظة عليه واجب أخلاقي ووطني ويتحتّم على الجميع الاهتمام به للحفاظ على الهوية الليبية»، مشددا على ضرورة أن تتواصل رسالة المركز الوطنية السامية عبر الأجيال باستمرار.

وأكد صنع الله أن «المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية التاريخية وتبنّي بعض الأعمال والبحوث التاريخية الخاصة بالمركز هو شرف كبير للمؤسسة الوطنية للنفط»، واعداً «في الوقت نفسه بتقديم الدعم بما هو متاح من إمكانيات في الوقت الراهن» وفق المؤسسة.

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