«صنع الله» لـ«مدير الوطني للمحفوظات»: سندعمكم ولكن بما هو متاح في الوقت الراهن

التقى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، مدير المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية الدكتور محمد الجراري، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فإن صنع الله ناقش خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التي تتعلّق بالأرشيف التاريخي الليبي بالمركز، على حد زعمه.

ولفت البيان إلى أن الدكتور الجراري، أشار إلى أن بعض البرامج والكتب والأعمال التاريخية التوثيقية التي لم تُستكمل بعد، والتي بانتهائها ستكون إضافة هامة للمكتبة الليبية التاريخية، بحسب تعبيره.

وزعم مصطفى صنع الله، أن الأرشيف الليبي هو إرث تاريخي يخص ويهم كل الليبيين، والمحافظة عليه واجب أخلاقي ووطني ويتحتّم على الجميع الاهتمام به للحفاظ على الهوية الليبية، ويجب أن تتواصل هذه الرسالة الوطنية السامية عبر الأجيال باستمرار.

وادعى أن المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية التاريخية وتبنّي بعض الأعمال والبحوث التاريخية الخاصة بالمركز هو شرف كبير للمؤسسة الوطنية للنفط، زاعما تقديم الدعم بما هو متاح من إمكانيات في الوقت الراهن.