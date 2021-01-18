الأمم المتحدة تثني على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

اثنى الأمين العام للأمم المتحدةعلى اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير.

وأشاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان نيابة عنه توصلت بوابة افريقيا الاخبارية بنسخة منه على وجه الخصوص بالدور الهام الذي اضطلعت به المشاركات من النساء وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ودعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.