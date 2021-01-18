تقرير يتناول فرص تولي معيتيق رئاسة المجلس الرئاسي حتى موعد الانتخابات

سلط تقرير إعلامي الضوء على احتمالات تولي نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، رئاسة المجلس الرئاسي ليصبح بديلا عن الرئيس الحالي للمجلس فائز السراج.

وبين التقرير أن معيتيق رجل أعمال وسياسي، ينحدر من مصراتة، انتُخب رئيساً للوزراء في مايو 2014، من قبل المؤتمر الوطني العام، قبل أن تُسقطه الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ليبقى علي زيدان في منصبه رئيساً للوزراء في ذلك الوقت.

وأشار التقرير إلى أن معيتيق يُمثل الدولة في الساحة الدولية، وعلى وجه التحديد، شهد ديسمبر 2020 مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي الذي يتخذ من روما مقراً له، مضيفا أنه أثناء وجوده في إيطاليا، أجرى محادثات مع مجموعة من الشخصيات السياسية، من بينهم وزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إضافة إلى ذلك، أجرى مداولات مع سياسيين أوروبيين حول حل النزاع.

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