فرونتكس وإيريني: عززنا تعاوننا لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا

أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي ”فرونتكس“ والعملية البحرية الأوروبية ”إيريني“ المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، تعزيز تعاونهما.

وبموجب الاتفاق المبرم عبر دائرة الفيديو المغلقة، اتفقت ”فرونتكس“ و“إيريني“ على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية وخصوصا تنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل وتعبئة أخصائيين والتنسيق التكتيكي.

وجاء في بيان صادر عن إيريني، ”يمثل هذا التعاون أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا“.