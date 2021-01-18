الثني يتابع عمل لجنة الانتخابات البلديات التابعة للحكومة الموقتة

تابع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني سير عمل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات البلدية، وانتخابات المجالس البلدية في جالو وأوجلة وأجخرة بمنطقة الواحات التي جرت الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة عادل الزايدي.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني ناقش مع وزير الحكم المحلي سير عمل الانتخابات خاصة في بلديات الواحات الثلاث، مؤكدا على أن «هذه العملية الديمقراطية يجب أن تتم في كافة البلديات بأسرع وقت».

وثمن رئيس الحكومة الموقتة خلال اللقاء دور كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الواحات، معربا عن أمله في التوفيق لكافة البلديات التي ستشهد هذا الاستحقاق في مقبل الأيام.

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