ليبيا الان

البريقة.. مؤسسات وشركات تتّحد ضد كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت، في البريقة، دورة تدريبية حول أساليب الحماية والتقليل من انتشار فيروس كورونا والطرق المستخدمة في إجراء التحاليل.

وعقدت الدورة باستضافة من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وبتنسيق بين إدارة التنمية المستدامة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وشملت الدورة على برنامج عملي حول كيفية أخذ العينات بطريقة صحيحة، وكيفية استخدام الاختبار السريع للوصول إلى أفضل النتائج.

وحضر الدورة التدريبية المختصون بالجانب الصحي بشركات (الخليج، وسرت، والجوف، والبريقة، وراس لانوف، والإسفلت)، وكذلك المختصون من (بلدية البريقة، وخليج السدرة، واجدابيا، ومرادة، والزويتينة، وبلديات الواحات).

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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