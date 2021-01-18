ضبط دبلوماسي ليبي في قضية مخدرات بإيطاليا

أفادت مصادر صحفية، بأنه تم ضبط دبلوماسي ليبي في قضية تهريب مخدرات

بسيارة زرقاء اللون تابعة للسفارة الليبية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في باركولو.

وقام ضباط منطقة شرطة بريمافال بمصادرة 105 كيلوغرامات من الحشيش، و5 كغم من والماريجوانا، ونحو كيلو من الكوكايين.

وضبطت الشرطة، كلا من أيمن فلاتي البالغ من العمر 30 عاما، ولويس فيليبي فيريرا دا سيلفا، مواطن برازيلي يبلغ من العمر 24 عامًا، وانتونيلو غاتي يبلغ من العمر 35 عاما على ذمة القضية.

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