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مدير أمن منفذ امساعد البري يجري جولة تفقدية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى مدير أمن منفذ امساعد البري، جولة تفقدية للوقوف على الاحتياجات وكيفية توفيرها لبعض المرافق التابعة للمنفذ البري.

ومر مدير أمن منفذ امساعد البري عقيد أمحمد مسعود جبريل الدرسي، على المرافق الخدمية بمديرية أمن منفذ امساعد البري، وذلك بشأن الاطلاع على بعض المرافق التى تم تجهيزها.

وأوضح البيان الصادر عن مديرية أمن منفذ امساعد البري، أنه تم صول أول دفعة من التجهيزات الخاصة بفندق المنفذ وبحضور الشركة المشرفة علي التجهيز الفندق وبحضور المهندسين.

وأدبى مدير أمن المنفذ، ارتياحه للشركة المنفذه والقائمة على أعمال الصيانة ومن ضمنها استراحة إقامة مدير المنفذ وناقش مع المهندسين والمشرف العام للشركة بالبدء في صيانة وتحوير مركز شرطة المنفذ بعد الإشراف على عملهم الدؤوب والواضح.

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الاحتياجات المطلوبة جولة تفقدية مدير أمن منفذ امساعد البري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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