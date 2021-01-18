الوكيل الجديد لـوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني يتسلم مهامه

استلم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني للشؤون الإدارية والمالية والديوان الجديد، لطفي الجالي، مهام عمله رسميا أمس الأحد، والتي استهلها بجولة تفقدية لبعض المشاريع الجارية والمتوقفة بالقطاع الصحي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجالي اجتمع فور استلامه لمهامه مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة «لمراجعة الإجراءات المتخذة لمتطلبات القطاع، وكذلك مراجعة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الوزارة وإيجاد آلية مناسبة للعمل».

وأضافت أن الجالي قام بعد ذلك في جولة ميدانية لبعض المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع تمثلت بزيارة مستشفى الأطفال طرابلس، وعقد اجتماعا موسعا ضم كل من مدير إدارة المشروعات بالوزارة والمدير العام ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفى بحضور مفوض عام الشركة المنفذة للمشروع وبعض مهندسي إدارة المشروعات.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تركز على حلحلة الصعوبات والعراقيل والمشاكل التي تعرقل سير العمل بالمشروع، وخلص إلى اتفاق الحضور على تسريع وتيرة العمل بالمشروع لما للمستشفى من خصوصية تتمثل في كونه المستشفى الوحيد للأطفال في عموم مدينة طرابلس والمنطقة الغربية لطب وعلاج وتشخيص أمراض الأطفال، كما تم الاتفاق على جملة من الاجراءات التي تسرع من تفعيل المشروع واستكماله.

كما قام الجالي ضمن الجولة الميدانية رفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة بزيارة المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد المنشأ حديثا وتفقد مرافقه بحضور المدير العام ومدير الشؤون الطبية وعدد من العاملين بالمركز.

وقدم مسؤولو المركز خلال الزيارة لوكيل وزارة الصحة شرحا وافيا لكل المرافق والوظائف بالمركز، فيما أثنى الجالي من جانبه على الجهود التي تمت وقدم الشكر للمساهمين في تنفيذ هذا الصرح الكبير والذي يعتبر الأكبر في كل عموم المنطقة وشمال أفريقيا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجالي ناقش مع مسؤولي المركز الإجراءات النهائية لافتتاح هذا المركز تزامنا مع احتفالات فبراير الشهر القادم.

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