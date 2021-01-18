تقرير: تسمية الككلي رئيسا لجهاز دعم الاستقرار تم بالاتفاق بين السراج والنمروش والحداد

أفاد تقرير إعلامي بأن ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار الذي أسسه المجلس رئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة تم بعد اجتماع في قاعدة بوستة البحرية ضم رئيس المجلس فائز السراج ووزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ورئيس أركانها العام محمد الحداد وآمر إدارة الأمن المرزي بأبو سليم عبد الغني الككلي ، وآمر الكتيبة 166 محمد الحصان، وآمر كتيبة النواصي مصطفى قدور.

وبين التقرير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسمية آمر إدارة الأمن المركزي بأبوسليم عبدالغني الككلي، رئيسًا للجهاز الجديد ونوابه ثلاثة أعضاء هم آمر كتيبة ثوار طرابلس أيوب أبوراس، وحسن أبوزريبة وموسى أبوالقاسم.

وأضاف التقرير أنه و فور صدور القرار، الذي تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويرجع تاريخه إلى يوم الاثنين الماضي الموافق 11 يناير 2021، كانت مسودة قرار قبل أن يتفق المجتمعون ويصبح القرار نافذًا.

وعمّت الاحتفالات منطقة أبوسليم فرحًا بهذا القرار، بسبب سيطرة إدارة الأمن المركزي بأبوسليم بإمرة عبدالغني الككلي على المنطقة والتي تتبعه من الناحية الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مُستاءة جدًا من هذا الجهاز، كونه يعتبر جهازًا أمنيًا موازيًا للأجهزة التابعة للداخلية إضافة إلى كونه جهازًا أمنيًا لا يتبع الوزارة التي تستعد لإطلاق عمليتها التي أعلنت عنها في وقت سابق تحت اسم صيد الأفاعي.

وكانت إدارة الدعم المركزي بأبوسليم، واحدة من التشكيلات المستهدفة في هذه العملية، بالإضافة إلى بعض التشكيلات المسلحة الأخرى.

وكشف المصدر أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على تكثيف عملياتها الأمنية داخل مدينة طرابلس، وتقوم بمراقبة تحركات بعض قادة المليشيات المسلحة، ومن أبرزهم آمر كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري، وذلك بعد تلقيها معلومات عن احتمالية إثارة أعمال تقوض الأمن في العاصمة، في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها وزير الداخلية المفوض بالحكومة فتحي باشاغا.

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