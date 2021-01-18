نصية يدعو للتوافق على المسار الدستوري وحل مشكلة السلاح قبل تشكيل السلطة التنفيذية

أبدى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، ترحيبه بمخرجات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، معبرًا عن أمله في قبول جميع الأطراف الخارجية والداخلية بها.

وقال نصية إن تشكيل سلطة تنفيذية بدون التوافق على المسار الدستوري وحل مشكلة شرعية السلاح من خلال توحيد المؤسسة العسكرية ،لن يؤدي إلى حل المشكلة الليبية وإنهاء الصراع بها.

وأكد نصية، ضرورة تشكيل سلطة مؤقتة تؤدي إلى الاتفاق أولًا على المسار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 من شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع توسيع نطاق اللجنة العسكرية ليشمل توحيد المؤسسة العسكرية في مدة زمنية محددة قبل إجراء الانتخابات.

واعتبر نصية، أن اعتبار مسألة السلطة التنفيذية إنجازًا كبيرًا يمكن من خلاله حل القضية الليبية مع إهمال قضيتي الدستور وشرعية السلاح، سيكرر نفس الأخطاء السابقة.

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