السيدة اليعقوبي: يجب استمرار وليامز في منصبها حتى انتهاء الحوار السياسي

قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، إنها مع استمرار رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز حتى انتهاء الحوار السياسي.

جاء هذا ردا على الأنباء التي تتحدث عن ضغوط دولية تمارس على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بضرورة تسلم الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب عصام الجهاني قال في وقت سابق إن مغادرة رئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز تعني انتهاء ملتقى الحوار السياسي.

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