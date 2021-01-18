ليبيا الان

محمد فؤاد: «السراج» كان بإمكانه التخلص من «باشاغا» إلا أنه حوله لـ«كارثة كبرى»

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” إن فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- رجل المرحلة- فى التحقيق الذى قام به المجلس الرئاسى، كان متخذلا ومنكسرا وكان بإمكان السراج- فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي- عزله وبموافقة الرئاسىي، ولكنه لم يفعل”.

وتساءل محمد فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل تعتقد أن قرارات السراج الأخيرة هى فقط بسبب عبث باشاغا؟!”.

وتابع:” باشاغا مشكل كبير بدون شك ونهمه للسلطة كارثي ولكن من يحكم ليبيا هو السراج وليس باشاغا”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في وقت سابق، قرارا بتعيين غنيوة الككلي، رئيساً لـ”جهاز دعم الاستقرار”، وحسن أبوزريبة نائباً، وأيوب أبوراس نائباً، موسي مسموس نائباً.

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«كارثة كبرى» التخلص السراج باشاغا محمد فؤاد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يااخوانى ياحقير السراج لاشرعية له بعد انتهاء صلاحية الصخيرات وحتى وهى موجودة فان اى قرار للسراج دون توافق اعضاء المجلس التسعة فهو باطل ولو كان متطق القوة هو الاساس فقد كان بامكان حفتر وهو يسيطر على اجواء طرابلس ان يصطاد السراج وباشاغا معا وهما فى مطار معتيقة عند السفر لتركيا لتوقيع اتفاقية العار على طريقة قاسم سليمانى ولكنه بحكمته انسحب من طرابلس وتركهما يصفوا بعض بمعرفتهم

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  • السراج الان اشبه بترامب فى اخر ايامه يصدر قرارات غبية لن تنفذ بعد ان يرحل

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