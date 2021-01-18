الأمم المتحدة: كوبيتش سيباشر مهامه في ليبيا في أوائل فبراير

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك ، إن الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش عين ،اليوم الإثنين ، السلوفاكي يان كوبيتش ممثلا خاصا لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحسب تصريح لدوجاريك ، سيتولى يان كوبيتش منصبه في أوائل فبراير، وستبقى الممثلة الخاصة بالإنابة ، الأمريكية ستيفاني ويليامز ، في منصبها حتى نهاية يناير لضمان التسليم السلس.

وأضاف أن الأمين العام ممتن للسيدة ويليامز على التزامها وقيادتها المتميزين في دفع العملية السياسية إلى الأمام في ليبيا.

عمل كوبيتش ثلاث مرات كممثل خاص للأمين العام في العراق من 2015 إلى 2018 ، في أفغانستان من 2011 إلى 2015 ، وفي طاجيكستان من 1998 إلى 1999 ، حيث تولى قيادة ثلاث دول على التوالي. ومن عام 2009 إلى عام 2011 ، ;شغل السلوفاكي منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في جنيف.

و عمل كوبيتش أيضا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) حيث كان أول مدير لمركز منع النزاعات ، قبل أن يتولى منصب الممثل الشخصي لرئيس OSCE في مكتب آسيا الوسطى. كما شغل منصب الأمين العام للمنظمة من 1999 إلى 2005.