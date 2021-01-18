غوتيريش: التصويت على آلية الاختيار خطوة للمضي قدما صوب الانتخابات

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي؛ لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.

وأشاد غوتيريش على وجه الخصوص بالدور الهام الذي اضطلعت به المشاركات من النساء وأعضاء اللجنة من الجنوب، للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.

ودعا غوتيريش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وجدد غوتيريش التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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