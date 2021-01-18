الحجام: الوضع الوبائي في بلدية نالوت صعب

قال عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، إن الوضع الوبائي في البلدية صعب، وهناك نقص في الأطقم الطبية والأجهزة الطبية والمعدات.

واشتكى الحجام مما أسماه الأداء السيء فيما يخص جهود مجابهة كورونا، مضيفا أنه رغم وعود عدة بمنح البلدية جهاز pcr إلا أنه لم يتحصل عليه حتى الآن.

وأشار الحجام إلى أن هذا الأمر يزيد معاناة المواطنين الذين تعبوا من السفر لمناطق بعيدة بمئات الكيلومترات؛ لأجل الحصول على تحليل كورونا لغرض السفر، مضيفا أن مخصصات البلدية من ميزانية كورونا لا تذكر، عبارة عن 360 ألف، وهي لا تكفى لسداد مواد تنظيف مستشفى لشهر واحد.

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