مسؤوليات كبيرة تنتظر مجلس التوفيق والتحكيم

أقيم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مؤتمر صحافي، للتعريف بمجلس التوفيق والتحكيم الذي تم استحداثه.

وتناول المؤتمر الذي أقيم تحت شعار “أثر التحكيم والوساطة على مشاريع التنمية والإعمار والاستثمار”، أسباب إقامة المؤتمر الأول للتحكيم وما هي ورقات العمل التي ستطرح في المؤتمر الذي سيعقد في 23 يناير الجاري.

وتم خلال المؤتمر طرح بعض القضايا الخاصة بالمشروعات في ليبيا والتي تحتاج إلى تسويات قانونية، وكان المؤتمر في عمومه ضرورياً للتعريف بمجلس التوفيق والتحكيم الذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة.

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