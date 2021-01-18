كرموس: قرارات البعثة الأممية في ليبيا مرتبطة بإرادة الدول الكبرى

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة عادل كرموس أن الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة وصل لهذه المرحلة فيما سبق، مؤكدا أنه توقف على آلية اختيار السلطة التنفيذية التي توقفت عندها البعثة حاليًا.

وأوضح كرموس أن اللجنة الاستشارية اجتمعت وقرّبت وجهات النظر، مؤكدا أن الخيارين المطروحين سيشهدان منافسة شديده على المنصب، بحسب قوله.

وأشار كرموس إلى أن اللجنة الاستشارية عرضت الحل وسيطرح للحوار السياسي، مؤكدا أنه إذا توافقت عليه ستنفذ وفق الأقاليم أو القائمة، حيث يتم اختيار المجلس الرئاسي والحكومة عن طريق القائمة التي ستكون مكونة من 4 شخصيات، رئيس ونائب أول وثانٍ من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة منفصل، منوهًا إلى أن اختيار القائمة ستكون لأشخاص مُعدّي القائمة أنفسهم.

وشدد على أن البعثة قرارها ملزم بإرادة الدول العظمى، مضيفا أن نشاطات البعثة في أي دولة بالعالم مرتبطة بمصالح الدول، وأن المبعوث الأممي أيًا كانت جنسيته قراره مرتهن بإرادة بعض الدول المتدخلة.

ورأى أن الصراع في ليبيا بعد الاتفاقية الامنية والبحرية التي وقعتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، أصبح موجودًا ومحتدمًا وانتقل الملف من دولة لأخرى، وأصبح القرار الليبي صعبًا أن يكون داخليًا؛ لذلك على المبعوث أن يراعي فيه إرادة الدول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24