اليسير: الأمم المتحدة لم تستطع إدارة الأزمة الليبية بشكل صحيح

قال عبد المنعم اليسير، عضو ما يسمى بالمؤتمر العام، إن التدخلات الخارجية حولت ليبيا من دولة تشهد حالة من عدم الاستقرار ومشاكل أمنية إلى ورقة تفاوض بين الدول الكبرى.

وأكد اليسير، أن الجميع لم يعد يتحدث عن حجم السلاح والعتاد، ودمج الميليشيات، كما كان الحال سابقاً، فالحديث اليوم عن وجود قوات أجنبية ومرتزقة موجودين على أراضي ليبيا، مما يدل على تعقد وتشابك وتعدد عناصر الأزمة الليبية على مدار سنوات.

وأكد اليسير، أن الأمم المتحدة كانت حاضرة في ليبيا منذ 10 سنوات، ولم تستطع إدارة الأزمة بشكل صحيح، ما أدى إلى كثرة التدخلات الخارجية، خصوصاً من دول كبرى تتضارب مصالحها في البلاد.

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