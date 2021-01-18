يعد الأول من نوعه.. «سرت» تعلن افتتاح قسم خاص بالطب الشرعي

أعلنت بلدية سرت، مساء اليوم الإثنين، افتتاح قسم خاص بالطب الشرعي بمحيط مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت بالمبنى الموجود خلف قسم العزل.

وأكدت البلدية، في بيان لها مساء اليوم الإثنين، أن قسم الطب الشرعي يعد الأول من نوعه بمدينة سرت بعد قرابة 30 عاما، لافتة إلى أن هذا القسم يعد مهما جدا لما فيه من توفير للوقت والجهد حيث كانت الحالات التي تتوفى وفاتا غير طبيعية يتم نقلها في السابق لمصراتة وبعدها للمنطقة الشرقية.

ولفتت إلى أن القسم الجديد مستقل وبمتابعة وإشراف تام من نيابة سرت، حيث تم تجهيز طاقم طبي متخصص في هذا المجال، موضحة أن رئيس قسم الطب الشرعي سرت يكون عمران مخلوف تابع لمركز الخبرة القضائية .

وأشار البيان إلى أن الافتتاح حضره آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت عميد صالح المغربي ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير نيابة سرت الجزئية محمود محمد سالم، ومدير عام المستشفى الدكتور علي الزرقاء، ومدير مديرية أمن سرت المكلف عقيد صالحين اطبيقة، ورئيس فرع الدعم المركزي سرت رائد سيف الدين الفلاحية ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق وعدد من حكماء ووجهاء المدينة ولفيف من المهتمين .