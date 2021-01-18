الجهاني: مغادرة وليامز تعني فشل الحوار السياسي بسبب سياسات المبعوث الجديد

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، اليوم الاثنين، أن مغادرة المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تعني انتهاء ملتقى الحوار السياسي.

وشدد الجهاني، على أن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا قد يتبنى خارطة طريق جديدة وفق سياسات محددة، مؤكدا أن هذا ما قد يفشل الحوار، مشيرا إلى انطلاق التصويت عن مخرجات اللجنة الاستشارية الاثنين ويستمر إلى غدا الثلاثاء.

وأكدت مصادر أن هناك مساع دولية للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لسرعة تسلم المبعوث الأممي الجديد السلوفاكي يان كوبيش مهامه وتنحية “وليامز”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24