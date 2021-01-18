اعتبر عضو مجلس النواب، أبو بكر الغزالي، كثرة التدخلات الخارجية أهم العقبات التي ستواجه المبعوث الأممي الجديد، معتبراً أن تعيينه في هذا التوقيت الدقيق الذي يدخل فيه الحوار السياسي الليبي مرحلة يأمل الجميع أن تكون حاسمة، هو أدق تعبير عن صراع التدخلات الغربية بالأزمة الليبية.

ولفت الغزالي، إلى دول عديدة تعاملت مع الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، بوصفها ممثلة للإدارة الأميركية ومنفذة لمصالحها في ليبيا، لا رئيسة بعثة دعم أممي بالإنابة، وهؤلاء تخوفوا من بلورتها لحل يهمش نصيبهم من الكعكة الليبية مقارنة بهيمنة واشنطن عليها.

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