تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين في ليبيا تحذر من تفشي كورونا بالمدارس

حذرت تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين في ليبيا، من استمرار التهاون مع تفشي فيروس كورونا، وعدم إغلاق المدارس

وقالت التنسيقيات في بيان لها على صفحتها على فيسبوك ، إنه تم رصد انتشار فيروس كورونا في عدة مدارس، بسبب عدم الأخد بالتدابير الوقائية وإصابة بعض صغار السن بالفيروس، لعدم درايتهم بأسس الوقاية من ارتداء كمامة وعدم استبدالها مع زملائهم في الفصل وموضوع التباعد الاجتماعي.

وطالبت التنسيقيات، جهات الاختصاص بالمتابعة الدورية وأخد مسحات عشوائية من المدارس وتوفير مايلزم لأبنائنا وأخد الإجراءات اللازمة حيال المدارس المنتشر فيها الوباء.

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