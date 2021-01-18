بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا.. الحرس البلدي بالحكومة الليبية يصدر تعميمًا هامًا

أصدرت رئاسة جهاز الحرس البلدي للحكومة الليبية، تعميمًا بسبب زيادة حالات مرض الكورونا.

وخاطب نص التعميم، الذي صدر الإثنين، حسبما أوضح الحساب الرسمي لرئاسة الحرس البلدي على فيسبوك، مدراء الفروع والإدارات وشؤون مراكز جهاز الحرس البلدي، بضرورة قفل صالات الأفراح وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي ومابحكمه وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة.

وأكد التعميم على منع مقاهى الشيشة (الارقيلة) نهائيًا، ومنع الإقامة والجلوس في المقاهى واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقيد بضوابط الاحترازية (التباعد الجسدي) وارتداء الكمامات على أن يخطر أصحاب المناشط المعنية بذلك بوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد.

وشدد التعميم على ضرورة أن يتم التنسيق في التنفيذ مع مدراء الأمن وجهات ذات العلاقة كلا في نطاق اختصاصها وتتسم المتابعة لضمان التنفيذ طيلة 24 ساعة

وأوضح التعميم أنه سيتم وضعه تلك القرارات موضع التنفيذ، بناء على كتاب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية والمحال بموجبه تعميم من قبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لوباء كورونا وتعليمات رئيس جهاز الحرس البلدى اللواء توفيق المسماري.