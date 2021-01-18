بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا.. الحرس البلدي بالحكومة الليبية يصدر تعميمًا هامًا

أصدرت رئاسة جهاز الحرس البلدي للحكومة الليبية، تعميمًا بسبب زيادة حالات مرض الكورونا.
وخاطب نص التعميم، الذي صدر الإثنين، حسبما أوضح الحساب الرسمي لرئاسة الحرس البلدي على فيسبوك، مدراء الفروع والإدارات وشؤون مراكز جهاز الحرس البلدي، بضرورة قفل صالات الأفراح وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي ومابحكمه وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة.
وأكد التعميم على منع مقاهى الشيشة (الارقيلة) نهائيًا، ومنع الإقامة والجلوس في المقاهى واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقيد بضوابط الاحترازية (التباعد الجسدي) وارتداء الكمامات على أن يخطر أصحاب المناشط المعنية بذلك بوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد.
وشدد التعميم على ضرورة أن يتم التنسيق في التنفيذ مع مدراء الأمن وجهات ذات العلاقة كلا في نطاق اختصاصها وتتسم المتابعة لضمان التنفيذ طيلة 24 ساعة
وأوضح التعميم أنه سيتم وضعه تلك القرارات موضع التنفيذ، بناء على كتاب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية والمحال بموجبه تعميم من قبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لوباء كورونا وتعليمات رئيس جهاز الحرس البلدى اللواء توفيق المسماري.
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