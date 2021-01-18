خشانة : صدام محتمل بين روسيا و فرنسا جنوب ليبيا للسيطرة على الساحل

قال الباحث التونسي رشيد خشانة، إن الحرب الأهلية في ليبيا نقلت صراع القوى الدولية و الإقليمية إلى أرضها، مشيرا إلى أن ليبيا باتت تعيش حربا بالوكالة بين روسيا و حلفائها من ناحية و بين و الولايات المتحدة الأمريكية و حلف الناتو حلفائهما من ناحية أخرى، للسيطرة على على الساحل الأفريقي.

و أضاف خشانة أن المعسكر الغربي قلق جراء تصاعد الدور الروسي في مختلف مناطق العالم، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالأخص في ليبيا، لافتا إلى تنامي النفوذ الروسي مؤخرا في الجنوب الليبي لمواجهة فرنسا التي كانت تصول بمفردها في منطقة الساحل والصحراء.

و أوضح خشانة أن من شأن هذا التنافس الاستراتيجي أن يترك الجنوب الليبي رهينة في أيدي القوى المتنافسة، ويُعسر تنفيذ أي اتفاق سلام تتوصل إليه الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن توغل الروس جنوباً سيخلق مواجهة مع فرنسا، مثلما حدث مع تركيا في غرب ليبيا ووسطها.

و أشار خشانة أن الجنوب الليبي والساحل ساحتان مرشحتان، للعبة دولية كبرى، قد تضيع في نهايتها مصالح ليبيا ، مشيرا إلى أن القوى الدولية تذرعت بغياب الجيش المحلي لتبرير تدخلها العسكري في ليبيا و النيجر ومالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو.

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