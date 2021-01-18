إصابة رئيس قسم البحث الجنائي وضابط بعيار ناري في شارع 20 ببنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

أصيب رئيس قسم البحث الجنائي العقيد حسن الجحاوي ورئيس قسم التحريات بمركز شرطة المقزحة برصاص شخص مسلح في شارع عشرين بمدينة بنغازي.

وقال مسؤول أمني لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الجحاوي كان موجودًا لمتابعة الدوريات التي تنفذ الحملة الأمنية لضبط وحفظ الأمن وإزالة الزجاج المعتم بالمركبات الآلية والتي تشارك بها مختلف الأجهزة الأمنية.

وأضاف المسؤول في تصريحه أنه أثناء فك زجاج معتم لإحدى السيارات تعرض الجحاوي لإطلاق رصاص هو وضابط برتبة نقيب.

وأوضح المسؤول الأمني، أن تم إسعافهما لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وحالتهما الصحية مستقرة، مؤكداً ضبط الشخص المسلح وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.