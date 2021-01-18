شركة ليبيانا تؤكد رفع سعر المكالمات الدولية بسبب تعديل سعر الصرف

أكد المتحدث باسم شركة ليبيانا للهاتف المحمول أنور دلعوب، أن رفع سعر المكالمات الدولية جاء بعد إخطار الشركة الدولية لشركة ليبيانا بزيادة سعرها بـ 20% بعد تعديل سعر الصرف.

وأضاف ، أن الشركة الدولية تابعة للشركة القابضة للاتصالات والمعلوماتية، وهي المسؤولة عن خدمة المكالمات الدولية وتزويد شركات القطاع بها، وهي من تحدد قيمتها وفق اتفاقيات مع الشركات العالمية.

أوضح أن تعديل سعر الصرف لن يؤثر في قيمة المكالمات الداخلية، لاحتسابها بالنقد المحلي، ولن يتغير سعر المكالمات ما لم تتغير السياسات الاقتصادية للدولة الليبية.

وأوضح أن الزيادة تقتصر على المكالمات الدولية فحسب، ولا زيادة في أسعار الخدمات الأخرى بحسب ما وردنا من الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24