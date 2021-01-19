عقب توقيع اتفاقية بين «الأمم المتحدة» وألمانيا.. «السايح»: مشروع «بيبول» يساهم في نجاح الانتخابات الليبية

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة الألمانية، الاثنين، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح بمقر المفوضية في طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإن الاتفاقية تهدف لتوفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وقد وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج (UNDP) جيراردو نوتو، فيما وقّع عن جانب الحكومة الألمانية السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا، وحضر مراسم التوقيع عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحسب البيان الصادر.

ولفت البيان إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.