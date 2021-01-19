ليبيا الان

«اليسير»: أيًا كان اسم المبعوث الجديد أو جنسيته فلن يكون قادرًا على الحل

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد المنعم اليسر، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق،  إن “الواقع صعب، وأيًا كان اسم المبعوث الجديد أو جنسيته فلن يكون قادرًا على الحل”.

وأضاف «اليسير» في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الجميع لم يعد يتحدث عن حجم السلاح والعتاد، ودمج الميليشيات، كما كان الحال سابقًا والحديث اليوم عن وجود قوات أجنبية ومرتزقة موجودين في ليببا”.

مردفًا “مما يدلل على تعقد الأزمة الليبية وتشابكها وتعدد عناصرها على مدار السنوات العشر التي لم تكن الأمم المتحدة غائبة عن المشهد الليبي خلالها”.

وتابع؛ “التدخلات الخارجية حولت ليبيا من دولة تشهد حالة من عدم الاستقرار ومشاكل أمنية منذ عام 2011، إلى ورقة تفاوض بين الدول الكبرى”.

وأكد «اليسير» أنه “للأسف الأمم المتحدة كانت حاضرة، ولم تستطع إدارة الأزمة بشكل صحيح، ما أدى إلى كثرة التدخلات الخارجية، خصوصًا من دول كبرى تتضارب مصالحها في بلادنا”.

ولفت “ماذا يمكن للمبعوث الجديد أن يفعله أمام رغبات وطموحات روسيا وتركيا؟ أو أمام الصراعات بمنطقة شرق المتوسط التي يهتم ويعتني بها الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية؟ لقد تحولت بلادنا وسط هذا التزاحم الدولي إلى مجرد ورقة تفاوض، وإن كانت ورقة بالغة الأهمية”.

وأوضح «اليسير» أنه “إلى جانب ما سبق هناك التحالف بين تركيا وتنظيم الإخوان الذي يأبى أن يفرط في ليبيا باعتبارها محطته الرئيسة للانطلاق إلى باقي بلاد المغرب العربي والقارة الأفريقية، والكل يرصد نشاط تركيا وتوغلها بالقارة السمراء”.

الوسوم

المبعوث الجديد اليسير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أنتم غير أسألوه عن سبب وجوده في ليبيا قبل كل شيء…..!!! ـ
    يعني زي ما يقول المثل ـ ” اضرب بالنار وإبكي…. وأمشي أنت الأول إشكي …!!! ”
    – ليبيا تعرضت لعدوان من الناتو وأمريكا ـ وماتوا الالاف من خيرة الليبيين ومازال ذكرهم بالخير حتى الأن ….!! وما في حد تكلم معاهم الأجانب …!!!!
    – أما توصل بيهم الجرأة على التدخل في رغيف الخبز الليبي وسب ” الرسول عليه السلام ” ووضع شروط على أعمالهم داخل تراب الدولة وفي مياهها ..!!!!
    فيعني حتى ليبيا من الضروري بأن ضع شروط للتعاون ـ حتى يتم إصلاح ما أفسدوه ..وهذا واقع لا مفر منه .

    رد