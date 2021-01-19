الشرطة الأمريكية تستجوب مسجونا اعترف بالتورط في الهجوم على قنصلية واشنطن ببنغازي

استجوبت الشرطة الفيدرالية الأمريكية “الإف بي آي”، مسجونا شمالي العراق يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية اعترف بأنه متورط في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي.

وأوضحت مصادر إعلامية أن المسجون يدعى يونس إمري وقد أقر لضباط الشرطة الفيدرالية الأمريكية كيف قام بتسليم معدات عسكرية وأجزاء من الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي.

وبين أن الأسلحة التي سلمها لداعش هي عبارة عن أجهزة رؤية ليلية، ومناظر تلسكوبية، وبدلات قتالية، وهوائيات وماسحات لاسلكية، وإكسسوارات كلاشينكوف، وطائرات دون طيار.

يشار إلى أن جميع الأسلحة والمعدات المذكورة قام يونس إمري بتهريبها من تركيا إلى داعش في سوريا، عبر وسطاء.

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