الصغير: ستكون حرب شوارع لمعرفة من يتولى رئاسة جهاز دعم الاستقرار بالأقدمية

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق إن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة إنشاء جهاز دعم الاستقرار لا يمكن فهم المادة السادسة فيه بسهولة.

وأضاف في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن كل شيء في القرار مفهوم إلا المادة السادسة فيه التي تقول إن رئاسة الجاهز حال غياب رئيسه تكون للأقدم من نواب الرئيس “بوزريبة، وبوراس، ومسموس).

وتساءل الصغير عن كيفية معرفة الأقدمية بين هؤلاء هل تكون بالأقدمية في الميليشياوية أم البلطجة أم الأقدمية في السرقة أم في السجن.

وبين الصغير أن معرفة الأقدم تحتاج إلى حرب شوارع بين هؤلاء القادة حتى يحصل عليها عن جدارة، وذلك بحسب تعبيره.

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