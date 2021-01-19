بلدية جادو تعقد اجتماعا مع الوكالة الدولية الألمانية

عقدت بلدية جادو، اجتماعا بحضور رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمدير التنفيذي الجهوي بالوكالة الدولية الألمانية ومدير مكتب المشروعات ومدير مكتب الإصحاح البيئي ومدير مكتب الشؤون الإدارية بديوان البلدية، إضافة إلى فريق العمل المشارك بالدراسات الفنية والإستراتيجية للتنمية المحلية المستدامة بالبلدية المكون من أعضاء بمؤسسة فساطو للتنمية.

وقدّم المدير التنفيذي للمؤسسة والمهندسة الاستشارية، تقريرا مفصلا عن الوكالة وأنشطتها للمرحلة الماضية والإجازات والأعمال التي قدمتها للبلدية وتعريفا كاملا بأهداف وخطة الوكالة التي ستقدم للبلدية في شهر مارس القادم بعد اعتمادها النهائي من الوكالة ووزارة الحكم المحلي.

وتطرق الاجتماع، إلى ما يتعلق بمركز تطوير وتدريب المرأة بجادو الذي تولت الوكالة تجهيزه من خلال التعريف بالمركز وأعمال الدعم المقدمة للمركز وبتوضيح متطلباته بوجود مشرف المركز وعضو المرأة بالمجلس البلدي.

من جانبه، قدّم المجلس البلدي، طرحا لمقترحات الدعم المطلوبة للمشروعات المتوقع اعتماد تقديم دراساتها الفنية والاقتصادية اللازمة من البلدية بعد ورود الاعتماد الفعلي لحجم الدعم المتوقع المخصص لبلدية جادو من الوكالة الدولية الألمانية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض محضر الاتفاق النهائي بين المجلس البلدي والوكالة الدولية الألمانية ومركز الشباب والرياضة بالبلدية الذي تم بموجبه اعتماد تجهيز مركز الشباب بالبلدية بالمعدات الترفيهية والرياضية بعد أن تم تخصيص موقع للمركز، وسيتم تركيب المعدات المقررة في الأيام القريبة القادمة.

ويعدّ هذا الاجتماع، هو الاجتماع الأول، بعد تسلّم المجلس البلدي جادو المنتخب لمهامه، وسيتبعه زيارات ولقاءات لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع المجلس البلدي السابق والمبرمة مع المجلس البلدي الحالي.

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