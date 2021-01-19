أوحيدة: الصراع على أشده في غرب ليبيا بين الأقطاب والزعامات والمليشيات

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن ما يحدث في طرابلس من تعيين قادة الميليشيات في مناصب سيادية بمثابة إعادة تدوير، محذراً من دمج المجرمين من قادة التشكيلات المسلحة بمناصب عليا في ليبيا.

وأضاف أوحيدة في تصريح صحفي أن الصراع الآن على أشده بين أقطاب الغرب الليبي من ميليشيات مسلحة وزعامات.

ويرى مراقبون أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمة فايز السراج يسعى لإيجاد جسم مواز لوزارة الداخلية لمجابهة وزيرها المفوض فتحي باشاغا الطامح لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما يدفع الرجلين إلى تعزيز تحالفاتهما الأمنية والعسكرية مع التشكيلات المسلحة المهيمنة على مفاصل الدولة غرب البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24