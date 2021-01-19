الشريف: البعثة الأممية قرت توسيع قاعدة المشاركين في اجتماعات الغردقة

أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أمس الاثنين أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستوسع قاعدة المشاركين في اجتماعات الغردقة.

وأضاف الشريف أن مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة سيتوليان عملية مناقشة المسار الدستوري.

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، التصويت على الآلية التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، عبر الهاتف وبطريقة سريّة، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج اليوم.

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