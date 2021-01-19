باشاغا يبحث مع أوفتشا التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا

وصف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لقاءه مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بالبنّاء والمثمر.

وأوضح باشاغا، أن اللقاء تناول التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، والاستفادة من التقدم العلمي والتدريب بألمانيا، إضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة، ومنتدى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عن شكره للسفير الألماني “أشكر السفير على جهوده وزياراته المتواصلة للعاصمة طرابلس، وإسهامات ألمانيا الفعالة في إطار مؤتمر برلين”.

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