ليبيا تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقات المنظمة

أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أن ليبيا خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سبع دول خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها ليبيا.

وبين أن الدول التي خسرت حق التصويت هي: ليبيا وإيران والسودان والنيجر وأفريقيا الوسطى والكونغو وزيمبابوي.

ولفت غوتيريش إلى أن هناك ثلاث دول أخرى في هذه الخانة لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24