نادية عمران: البعثة الأممية تبحث عن «بدائل كارثية» لمشروع الدستور

انتقدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قائلة إنها «مستمرة في تجاهل مطالبات الهيئة بالمشاركة في الحوار الدستورى، وتتجاهل وجود مشروع للدستور منجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، والبحث عن بدائل كارثية للاستناد عليها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».
ووصفت عمران، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأمر بأنه «قفز على إرادة الليبين، وسعي محموم لإقصاء مشروع الدستور، وضرب للمسار التأسيسي بالكامل».
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وتابعت: «لكننا كأعضاء هيئة مسؤولة عن صياغة وإعداد مشروع لدستور ليبيا، وأدت مهمتها على أكمل وجه، لن ندخر جهدا لاحترام هذا المسار، وسنواجه عبث البعثة وأصحاب المصالح الرافضين للجوء إلى القانون والقضاء».
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