نادية عمران: البعثة الأممية تبحث عن «بدائل كارثية» لمشروع الدستور

انتقدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قائلة إنها «مستمرة في تجاهل مطالبات الهيئة بالمشاركة في الحوار الدستورى، وتتجاهل وجود مشروع للدستور منجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، والبحث عن بدائل كارثية للاستناد عليها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».

ووصفت عمران، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأمر بأنه «قفز على إرادة الليبين، وسعي محموم لإقصاء مشروع الدستور، وضرب للمسار التأسيسي بالكامل».

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وتابعت: «لكننا كأعضاء هيئة مسؤولة عن صياغة وإعداد مشروع لدستور ليبيا، وأدت مهمتها على أكمل وجه، لن ندخر جهدا لاحترام هذا المسار، وسنواجه عبث البعثة وأصحاب المصالح الرافضين للجوء إلى القانون والقضاء».

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