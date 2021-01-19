ليبيا الان

«الحاجي»: «الطرابلسي واغنيوة» أهل للأمانة في الدفاع عن «الثورة والدولة المدنية»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن عماد الطرابلسي، واغنيوة الككلي، أهل للأمانة في الدفاع عما أسماه «الثورة والدولة المدنية».

وقال الحاجي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذه مقدمة لسلسلة منشورات للتذكير بعد استنكار البعض من تكليف الطرابلسي وغنيوة”.

وأضاف “ليكون واضحا من وجهة نظري، هما ليسا الأفضل لمواقع حساسة ومهمة جدا ولكنهم أهل للأمانة في الدفاع عن الثورة والدولة المدنية، هذا أولا، ثم من أسقط ليبيا في يد عملاء الأمم المتحدة بمؤامرة الصخيرات القذرة بالتزوير وانتحال صفة أليس متصدري المشهد من سماسرة وجهلة وخونة وأفرخ”، بحسب وصفه.

وتابع “لكن ربما الوقت لا يسعفنا أنصار مشروع الدولة المدنية؛ إن لم نحصن العاصمة ونعمل على تحجيم وكر العدالة الذي يعمل على خطف الدولة شراكة مع «مجرم الحرب حفتر» وشريكه في «الإجرام» عقيلة صالح. هذه الأولويات بتوحيد الصف لمواجهة هذا الانقلاب وتقليم اجنحة من أضاعوا ليبيا وباعوها بالمواخير”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “أتعجب من رفض من صد العدوان على طرابلس بحجة الإمكانيات لنسلمها لمن باعها وسيبيعها لمن يشتري بأي مقابل، عندما نتحدث عن الدولة المدنية يعني ضد «العسكرتارية» والمسمى «إسلام سياسي»، فهما وجهان لعملة واحدة في احتكار السلطة”.

واستكمل “أعتقد من وجهة نظري يجب توحيد الصف والكلمة لمواجهة مؤامرة وكر العدالة الفاسد والذي أفسد علينا كل جميل من فبراير وبأي ثمن”، على حد قوله.

تجدر الإِشارة إلى أن فايز السراج، كان قد أصدر قرارًا بتعيين عبدالغني الككلي رئيساً لـ”جهاز دعم الاستقرار”، وحسن أبوزريبة نائباً، أيوب أبوراس نائباً، موسى مسموس نائباً.

الوسوم

اغنيوة الحاجي الطرابلسي الككلي المليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وماهي مؤهلاتهم..؟؟ البلطجة والنهب والابتزاز والتربح من الاعتمادات الوهمية ..نعم هذه هي المؤهلات المطلوبة الآن بفعل ثورتكم وانبطاحكم ايها الخونة الملاعين…قادة ميليشيات وعصابات أصبحوا من اصحاب الملايين بعد سرقة مصرف ليبيا والاستيلاء علي الاراضي والمنازل والفيلات في الكريمية وحي الاندلس و مزرعة غرغور…لك الله ياليبيا…المجرم حفتر علي رأيك ايها العميل مكلف من مجلس النواب الشرعي بأعتراف سراجكم والعالم ويحارب ارهابكم ومرتزقتكم ولصوصكم ودواعشكم لينقذ ليبيا من هؤلاء القاذورات…فبرايركم هو دمار ليبيا وانحدارها ….علي الليبيين كافة التخلص من هذه النكبة والوقوف صفا واحدا في وجه الاشاوس المتنمرين المرموقين والقضاء عليهم وطردهم خارج البلاد ليرتاح منهم الجميع ….

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  • امر عجيب ما يحدث في المحميه التركيه طرابلس من عهر سياسي واقتصادي طرابلس التي كانت أبيه قبل ان يسلم الاوغاد علي طبق من ذهب الي زعيم الارهاب عميل الامبرياليه المدعو( رجب قرد و خان )اذا أستقام عقلا وعدل ومنطقا ان يؤتي بعاهره وجعلها تحاضر في فتيات الحي عن الشرف والفضيله فاذا جاز هذا ورجوتوا منه خيرا فمعني ذلك ستقوم دوله مدنيه نواتها ارهابيين وحراسها مهربين وحافظي أمنها مدمنين والمحاضرين فيها عن الأخلاق خرجي سجون مبتذلين فكيف الدوله المدنيه ستقام ومن هم بُناتها ان ما يحاولوا الارهابيين بناءه في المحميه التركيه طرابلس هي الدوله الدونيه وليس المدنيه فالدوله المدنيه لا تقوم إلا بعدما الجيش يطهر البلاد من المجرمين ويعيد الفارين من السجون الي السجون ويقضي علي الهرابه ويعالج المدمنين ثم يسلم السلطه للمدنيين وليست معضله فذاك هو عبدالرحمن سوار الذهب قد طهر البلاد واراح العباد من المجرمين والفساد وسلم السلطه للمدنيين وان انسرقت البلاد من بعده من المدنيين وحكمها الاخوان الضالين فليس العيب في سوار الذهب اما العيب في من جاء من بعده وشرعن الفساد وخيرات البلد قد نهب

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  • Avatar يقول أسباب وخطورة الثلوث العقلي والفكري والثقافي للمجتمع المدني وبعض المؤسسات المجتمع المدني والفكر الأسلامي المتطرف الدخيل عالمجتمع:

    أسباب وخطورة الثلوث العقلي والفكري والثقافي للمجتمع المدني وبعض المؤسسات المجتمع المدني والفكر الأسلامي المتطرف الدخيل عالمجتمع

    بالله للأشخاص المتنورين علميأ وخلقيا في المجتمع المدني أخر فضائح يهود السلفية في ليبيا ـ برعايا الباش أغا وسرت وجماعة الأخوان ـ عملية الأفاعي ـ
    إذا وجدتم شيخ أسمر فلا تصلوا وراءه أو قدموا بلاغ للداخلية >>>!!!
    إإذا وجدتم مسلم متزوج من فتاة ليست من ققبيلته فقدموا بلاغ للداخلية …!!!
    إذا وجدتم ليبي يحمل جنسيتين الليبية وأخرى أجنبية فقدموا بلاغ للداخلية >>!!!!

    إذا وجدتم شخص ليبي متعلم مسلم متزوج من فناة أجنبية فطلقوهم أو قدموا بلاغ للداخلية>>>!!!
    إذا وجدت ليبي أسمر متزوج فتاة رومية أو بيضاء فطلقوهم أوقدموا بلاغ للداخلية>>>!!!
    ”أخرجه بن باز والترمذي والمبهوق – في أخر زردة بخروف وطني مسروق ـ مبيوع فاالسوق السوداء اللأمن الداخلي ”

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